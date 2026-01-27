6 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Selasa, 27 Januari 2026 – 05:34 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Karena khasiatnya yang dahsyat, tak jarang orang mengonsumsi bawang utuh baik mentah maupun matang.

Namun, mengonsumsi bawang putih secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikonsumsi laman Genpi.co.

1. Menyebabkan pusing

Dalam satu studi, 1.997 orang diberikan bawang putih yang tidak berbau selama 16 minggu, di mana 1,3 persen melaporkan tanda-tanda pusing.

Efek ini secara khusus direkam ketika para peserta berdiri. Para ahli berspekulasi efek ini bisa menjadi hasil dari penurunan tingkat tekanan darah yang berlebihan.

2. Menyebabkan perubahan penglihatan

Telah ditemukan bahwa konsumsi berlebihan bawang putih bisa menyebabkan kondisi yang disebut hyphema, yang mengacu pada perdarahan di dalam ruang mata ruang antara iris dan kornea.

Mengonsumsi bawang putih dosis besar, antikoagulan, telah terbukti menyebabkan atau lebih buruk hyphema.