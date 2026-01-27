Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda

Selasa, 27 Januari 2026 – 05:34 WIB
6 Bahaya Makan Bawang Putih Berlebihan, Penyakit Ini Bakalan Mengintai Anda - JPNN.COM
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - BAWANG putih merupakan salah satu bahan masakan berbagai hidangan gurih.

Karena khasiatnya yang dahsyat, tak jarang orang mengonsumsi bawang utuh baik mentah maupun matang.

Namun, mengonsumsi bawang putih secara berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dikonsumsi laman Genpi.co.

1. Menyebabkan pusing

Dalam satu studi, 1.997 orang diberikan bawang putih yang tidak berbau selama 16 minggu, di mana 1,3 persen melaporkan tanda-tanda pusing.

Efek ini secara khusus direkam ketika para peserta berdiri. Para ahli berspekulasi efek ini bisa menjadi hasil dari penurunan tingkat tekanan darah yang berlebihan.

Baca Juga:

2. Menyebabkan perubahan penglihatan

Telah ditemukan bahwa konsumsi berlebihan bawang putih bisa menyebabkan kondisi yang disebut hyphema, yang mengacu pada perdarahan di dalam ruang mata ruang antara iris dan kornea.

Mengonsumsi bawang putih dosis besar, antikoagulan, telah terbukti menyebabkan atau lebih buruk hyphema.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi bawang putih secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya bisa menimbulkan iritasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bawang putih  penyakit  iritasi  pusing 
BERITA BAWANG PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp