JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Bahaya Makan Mentimun, Bisa Menimbulkan Reaksi Alergi

Senin, 17 November 2025 – 07:57 WIB
Mentimun. Foto: Eating Richly

jpnn.com, JAKARTA - MENTIMUN merupakan salah satu jenis makanan kesukaan banyak orang.

Namun, beberapa penelitian membuktikan bahwa mentimun mengandung senyawa yang bisa beracun untuk kesehatan.

Mengonsumsi mentimun secara berlebihan ternyata bisa menimbulkan efek samping berbahaya bagi kesehatan.

Untuk menghindarinya, kenali berbagai efek samping mentimun ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengandung senyawa beracun

Menurut berbagai studi, kandungan mentimun, seperti cucurbitacin dan tetracylic triterpenoid bisa menimbulkan efek racun di dalam tubuh.

Kedua senyawa inilah yang memberikan sedikit rasa pahit ketika dikonsumsi.

Para ahli bahkan menyatakan bahwa mengonsumsi mentimun terlalu berlebihan bisa mengancam nyawa.

Ada beberapa efek samping makan mentimun secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah menimbulkan reaksi alergi.

