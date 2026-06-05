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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Bahaya Minum Jus Bit Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Diabetes

Jumat, 05 Juni 2026 – 06:00 WIB
6 Bahaya Minum Jus Bit Berlebihan, Tidak Baik untuk Penderita Penyakit Diabetes - JPNN.COM
Buah bit. Foto: Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - BIT merupakan salah satu makanan yang biasanya dikonsumsi dalam bentuk jus.

Jus bit telah mendapatkan popularitas sebagai minuman kesehatan, sering disebut-sebut karena berbagai manfaatnya.

Banyak orang menikmatinya sebagai minuman pra-olahraga atau menambahkannya ke dalam olesan sarapan mereka untuk menambah energi.

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Jus merah cerah ini berasal dari akar tanaman bit dan kaya akan nutrisi, termasuk betalain, nitrat, dan vitamin C.

Namun, meskipun jus bit menawarkan manfaat kesehatan, Anda harus menyadari potensi efek samping dari terlalu banyak mengonsumsi jus bit.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

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1. Risiko kanker

Bit mengandung nitrat yang tinggi, yang jika dikonsumsi berlebihan, bisa bereaksi dengan asam lambung dan membentuk senyawa N-nitroso, yang berpotensi meningkatkan risiko penyakit kanker, menurut analisis yang diterbitkan dalam Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

2. Batu ginjal

Jus bit mengandung oksalat, yang bisa mengikat kalsium dalam tubuh dan membentuk kristal kalsium-oksalat.

Ada beberapa efek samping mengonsumsi jus bit secara berlebihan untuk kesehatan dan bisa meningkatkan risiko serangan penyakit diabetes.

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TAGS   jus bit  bit  Batu Ginjal  Rambut Rontok 
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