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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Buah Kering Tinggi Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tulang

Senin, 06 Juli 2026 – 05:59 WIB
6 Buah Kering Tinggi Kandungan Vitamin D yang Baik untuk Tulang - JPNN.COM
Kismis. Foto: thespruceeats

jpnn.com, JAKARTA - VITAMIN D diperlukan untuk menjaga agar tulang tetap kuat selamanya.

Vitamin D atau vitamin sinar matahari bisa melindungi kita dari osteoporosis seiring bertambahnya usia.

Vitamin ini juga membantu mencegah penyakit tulang pada anak-anak.

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Anda mencari cara alami untuk mendapatkan cukup vitamin D?

Paparan sinar matahari secara teratur adalah solusinya, selain mengonsumsi makanan yang tepat seperti salmon, ikan tuna, susu, dan susu nabati yang diperkaya vitamin D.

Anda juga bisa menambahkan buah-buahan kering ke dalam daftar ini karena ternyata beberapa buah kering kaya akan vitamin D.

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Vitamin D, vitamin yang larut dalam lemak, sangat penting untuk fungsi fisiologis vital seperti menjaga kesehatan tulang, mendukung fungsi kekebalan tubuh, dan mengatur kadar kalsium dan fosfor dalam tubuh.

Orang dewasa, termasuk wanita hamil dan menyusui, dan anak-anak mulai usia 1 tahun membutuhkan 10 mikrogram vitamin D dalam sehari, menurut Layanan Kesehatan Nasional.

Ada beberapa jenis buah kering yang kaya akan kandungan vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang dan salah satunya adalah tentu saja cranberry.

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TAGS   buah kering  Vitamin D  prune  Kurma 
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