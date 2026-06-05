6 Bulan Tak Bertemu Anak, Ruben Onsu Pilih Lakukan Hal Positif Ini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Ruben Onsu mengungkapkan cara mengatasi rasa rindu kepada anak-anak di tengah dinamika kehidupan pascaperceraian dengan Sarwendah.

Ruben mengaku kerap mengunjungi panti asuhan sebelum menjalani aktivitas pekerjaan di dunia hiburan.

Kehadiran anak-anak di panti asuhan mampu mengurangi rasa rindunya terhadap buah hati yang saat ini tidak selalu bisa ditemuinya setiap waktu.

"Saya mendatangi panti asuhan untuk bisa mendapatkan suasana anak-anak dan alhamdulillah dengan kedatangan saya langsung ke sana, saya lumayan tenang," ujar Ruben saat video call melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Jumat (5/6).

Ruben menuturkan kebiasaan tersebut biasanya dilakukan sebelum dirinya menjalani siaran langsung maupun pekerjaan lainnya.

Menurut dia, berinteraksi dengan anak-anak di panti asuhan memberikan energi positif dan membantu memperbaiki suasana hati.

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Ruben juga mengaku senang dapat bermain dan bercengkerama dengan mereka sehingga rasa rindunya kepada anak-anak bisa sedikit terobati.

Setelah menghabiskan waktu di panti asuhan, Ruben biasanya langsung melanjutkan aktivitas pekerjaan yang telah dijadwalkan.