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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Camilan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Minggu, 21 Juni 2026 – 06:08 WIB
6 Camilan Sahabat Terbaik Penderita Diabetes - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, termasuk anak-anak.

Penderita diabetes harus menjaga kadar gula darah mereka agar tetap normal.

Diabetes, terutama diabetes tipe-2, secara substansial meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular (PKV).

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Ini berarti peningkatan risiko tekanan darah tinggi kronis, hipertensi, penambahan berat badan, peradangan, peningkatan kolesterol jahat tetapi penurunan kolesterol sehat.

Pola makan memengaruhi masing-masing jalur ini. Ulasan luas menunjukkan bahwa beberapa pola makan sehat bisa meningkatkan kadar gula darah dan berat badan Anda, dengan perubahan nyata dalam 6 bulan.

Meskipun sulit untuk mengelompokkan pola makan "sehat" untuk penderita diabetes, pola makan Mediterania, DASH, rendah karbohidrat, vegetarian, dan rendah GI bisa memberikan perbedaan positif yang sangat besar.

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Banyak studi jangka panjang dan badan ilmiah menekankan dampak keseluruhan dari pola makan sehat terhadap jantung, terutama pada orang dengan kadar gula darah tinggi.

ICMR atau Dewan Penelitian Medis India menganjurkan konsumsi beragam makanan yang memastikan pola makan seimbang.

Ada beberapa jenis camilan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya adalah hummus.

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TAGS   camilan  penderita diabetes  Kacang Arab Panggang  Oat Cheela 
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