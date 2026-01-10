Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sulut

6 Jenazah Korban Kebakaran Panti Wreda Manado Teridentifikasi

Sabtu, 10 Januari 2026 – 04:50 WIB
Tim DVI Biddokkes Polda Sulawesi Utara kembali berhasil mengidentifikasi enam jenazah korban kebakaran Panti Werda Damai Manado, kata Kabid Dokkes Polda Sulut AKBP dr. Tasrif. ANTARA/HO-Polda Sulut

jpnn.com, MANADO - Tim DVI Biddokkes Polda Sulawesi Utara kembali mengidentifikasi enam jenazah korban kebakaran Panti Wreda Damai Manado.

"Pada hari ini, Jumat, tanggal 9 Januari 2026, tim DVI Biddokkes Polda Sulut menyampaikan hasil identifikasi terhadap enam kantong jenazah, yang cocok dengan enam nomor AM, melalui proses identifikasi primer DNA," kata Kabid Dokkes Polda Sulut AKBP Tasrif di RS Bhayangkara Tk III Manado, Jumat.

Dia menjelaskan kantong jenazah dengan nomor PM/02/XII/2025/RSB cocok dengan nomor AM 008 teridentifikasi sebagai Ny. Ruslin Rike Manembu, perempuan 74 tahun, alamat Kelurahan Banjer Lingkungan I, Kecamatan Tikala Kota Manado.

Kantong jenazah dengan nomor PM/07/XII/2025/RSB cocok dengan nomor AM 007 teridentifikasi sebagai Ny. Jetje Mantaow, perempuan, 87 tahun, alamat Kelurahan Kotobangon Lingkungan V, Kecamatan Kotamobagu Timur.

Sementara itu, kantong jenazah dengan nomor PM/08/XII/2025/RSB cocok dengan nomor AM 003 teridentifikasi sebagai Ny. Jenny Tuegeh perempuan, 71 tahun, alamat Desa Lansot Jaga I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara.

Kantong jenazah dengan nomor PM/10/XIO/2025/RSB cocok dengan nomor AM 004 teridentifikasi sebagai Ny. Jenny Ivone Tumbelaka perempuan, 70 tahun, alamat Kelurahan Teling Bawah Lingkungan VI, Kecamatan Wenang Kota Manado.

Kantong jenazah dengan nomor PM/11/XII/2025/RSB cocok dengan nomor AM 016 teridentifikasi sebagai Ny. Nurul Fitria, perempuan, 60 tahun, alamat Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu.

Terakhir, kantong jenazah dengan nomor PM/15/XII/2025/RSB cocok dengan nomor AM 009 teridentifikasi sebagai Ny. Adel Losu, perempuan 75 tahun, alamat Kelurahan Wenang Selatan Lingkungan IV, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

