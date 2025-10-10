6 Khasiat Air Kelapa Hijau Campur Madu, Bantu Cegah Penuaan Dini

Jumat, 10 Oktober 2025 – 10:19 WIB

jpnn.com, JAKARTA - ADA beberapa minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus, salah satunya ialah air kelapa hijau.

Air kelapa hijau bisa dikonsumsi begitu saja atau dicampur dengan madu.

Air kelapa hijau campur madu memiliki kandungan yang sangat membantu menjaga kondisi kesehatan dan mengatasi penyakit tertentu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menyerap racun di dalam tubuh

Adanya pengaruh lingkungan maupun makanan yang dikonsumsi bisa menyebabkan terjadinya penyerapan racun di dalam tubuh yang bisa menganggu kondisi kesehatan.

Untuk membantu menetralisir racun tersebut, maka konsumsi air kelapa hijau dan madu bisa dilakukan.

Baca Juga: 6 Manfaat Madu untuk Kulit dan Rambut

Selain mampu menyerap racun di dalam tubuh, campuran bahan kelapa hijau dan madu juga bisa membantu mengontrol kadar kolesterol di dalam darah.

2. Membantu mengatasi sembelit

Sembelit merupakan salah satu bentuk permasalahan kesehatan pada saluran pencernaan yang bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kurangnya serat dalam tubuh, hingga kinerja usus yang menurun.