JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Air Kelapa untuk Mengendalikan Kadar Gula Darah

Kamis, 13 November 2025 – 02:54 WIB
6 Khasiat Air Kelapa untuk Mengendalikan Kadar Gula Darah - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan agar kita selalu menjaga kadar gula darah tetap normal.

Kadar gula darah Anda bertanggung jawab untuk memastikan kamu merasa berenergi sepanjang hari.

Kadarnya tidak boleh rendah dan tidak juga boleh terlalu tinggi. Oleh karena itu, kita perlu merancang cara untuk mengelola kadar gula darah kita.

Namun, terkadang kadar gula darah Anda menjadi tidak terkendali tidak peduli seberapa keras kamu mencoba mengendalikannya.

Ternyata, Anda perlu mengawasi ketat pola makan kamu untuk menjaga kadar gula darah Anda dalam kisaran optimal.

Dalam situasi seperti itu, air kelapa bisa menjadi penyelamat yang sesungguhnya.

Air kelapa adalah minuman menyegarkan alami dengan rasa manis dan gurih.

Tidak hanya lezat, tetapi juga kaya akan nutrisi dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menjaga kadar gula darah tetap terkendali.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air kelapa yang bisa membantu mengendalikan kadar gula darah dan salah satunya kaya akan serat.

air kelapa  gula darah  serat  metabolisme 
