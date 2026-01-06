Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Air Kunyit, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini

Selasa, 06 Januari 2026 – 03:39 WIB
6 Khasiat Air Kunyit, Bantu Cegah Serangan Berbagai Penyakit Ini
Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KUNYIT merupakan salah satu rempah yang telah lama dikenal bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kunyit merupakan rempah yang umum ditemukan di setiap dapur.

Selain bisa mengubah tampilan dan rasa makanan, rempah ini juga sangat baik untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan.

Faktanya, air kunyit memiliki banyak manfaat. Air kunyit juga baik untuk kekebalan tubuh Anda serta meningkatkan pencernaan yang lebih baik.

Air kunyit juga baik untuk kulit Anda dan bisa ditambahkan ke banyak masker dan masker kulit buatan sendiri.

Ini semua berkat kandungan antioksidan, antiradang, dan vitamin C-nya.

Selain itu, jika Anda mencari detoksifikasi, manfaat kesehatan dari air kunyit bisa membuat Anda tercengang.

Air kunyit merupakan minuman yang dibuat dengan merendam akar kunyit dengan air.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi air kunyit yang ternyata baik untuk kesehatan dan juga bisa membantu mencegah serangan berbagai penyakit ini.

TAGS   air kunyit  kunyit  Peradangan  Kesehatan Kulit 
