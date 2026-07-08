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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh

Rabu, 08 Juli 2026 – 08:57 WIB
6 Khasiat Air Rebusan Daun Jeruk Nipis, Bantu Jaga Daya Tahan Tubuh - JPNN.COM
jeruk nipis. Foto: thealternativedaily.com

jpnn.com, JAKARTA - JERUK nipis merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Tidak hanya buahnya, daun jeruk nipis juga bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Kandungan dalam daun jeruk nipis ternyata tidak kalah dibandingkan dengan buahnya, seperti vitamin C; minyak esensial; rosmarinik; apigenin; luteolin; flavonoid; kaempferol; quercetin; dan masih banyak lagi senyawa aktif lainnya.

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Untuk menyajikan air rebusan daun jeruk ini sebenarnya sangat mudah.

Siapkan 9-11 lembar daun jeruk nipis. Cuci bersih dan rebus daun jeruk nipis dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat dan biarkan sampai hangat. Campur air rebusan daun jeruk dengan madu secukupnya.

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Air rebusan daun jeruk nipis campur madu siap dihidangkan. Minum air rebusan tersebut dua kali sehari selama tiga hari berturut-turut, setelah itu hentikan selama tiga hari.

Kemudian bisa dikonsumsi lagi secara kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat air rebusan daun jeruk nipis yang baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya mengobati flu.

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TAGS   daun jeruk nipis  air rebusan daun jeruk nipis  flu  antibakteri 
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