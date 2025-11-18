6 Khasiat Air Rebusan Kulit Petai, Ampuh Turunkan Gula Darah Tubuh

Selasa, 18 November 2025 – 07:02 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PETAI merupakan salah satu makanan kesukaan banyak orang.

Selain itu, petai ternyata punya banyak manfaat bagi kesehatan.

Tidak hanya biji petai saja, kulit petai juga bisa dijadikan sebagai bahan pengobatan herbal yang cukup ampuh.

Pasalnya, di dalam kulit petai banyak mengandung senyawa aktif seperti antioksidan berupa fenolik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan kadar gula darah di tubuh

Khasiat air rebusan kulit petai ini sangat bermanfaat untuk penderita diabetes, karena bisa menurunkan kadar gula darah secara alami.

Pastikan mengonsumsi air rebusan secukupnya secara rutin dan tidak berlebihan agar kadar gula darah tinggi dalam tubuh bisa diatasi dengan optimal.

2. Menjaga kesehatan jantung

Senyawa fenolik dalam kulit petai tenyata juga ampuh sebagai agen antiinflamasi juga antipembekuan.