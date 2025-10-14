Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Daun Serai Campur Kayu Manis, Baik untuk Penderita Diabetes

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:06 WIB
6 Khasiat Daun Serai Campur Kayu Manis, Baik untuk Penderita Diabetes
Rebusan serai. Foto: hem46

jpnn.com, JAKARTA - SERAI dan kayu manis merupakan beberapa rempah yang bisa membantu mengatasi masalah kesehatan.

Daun serai mengandung vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Daun serai yang ampuh untuk mengobati beberapa penyakit, ternyata sangat ampuh bila dikombinasikan dengan kayu manis.

Apalagi, kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Membuat herbal daun serai campur kayu manis ternyata sangat mudah.

Sediakan 3 batang daun serai, 3 batang kayu manis. Kemudian cuci hingga bersih, tumbuk pangkal serai, dan potong kecil-kecil.

Kemudian rebus daun serai dan kayu manis dengan 500 ml air hingga mendidih.

Setelah mendidih, biarkan hingga hangat. Ambil satu gelas air rebusan dan campur madu secukupnya ketika akan mengonsumsi air rebusan tersebut.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi air daun serai yang dicampur kayu manis untuk kesehatan tubuh dan salah satunya mencegah radikal bebas.

