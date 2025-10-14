Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan

Selasa, 14 Oktober 2025 – 08:53 WIB
6 Khasiat Jahe Campur Bawang Putih, Ampuh Tingkatkan Gairah Pasangan - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan bumbu dapur yang mengandung segudang manfaat.

Pasalnya, kedua bahan tersebut memiliki banyak manfaat untuk kesehatan.

Kombinasi bumbu dapur ini telah terbukti memiliki efek luar biasa pada kesehatan tubuh karena memiliki sifat antibakteri, antimikroba, dan antiinflamasinya.

Baca Juga:

Jahe memiliki senyawa bioaktif seperti shogaol yang menunjukkan sifat antiinflamasi dan antimikroba yang membantu mengelola dan mengurangi keparahan pada sakit tenggorokan.

Hal ini menghambat mikroorganisme tertentu seperti streptococcus mutans, candida albicans, dan enterococcus faecalis.

Bawang putih dan madu juga memiliki kemampuan untuk meredakan flu karena sifat antibakteri dan antivirusnya.

Baca Juga:

Madu kaya akan flavonoid yang memiliki sifat antikanker. Efek potensial dari jahe dan bawang putih terjadi pada pencegahan dan pengobatan penyakit kanker.

Berikut cara membuat ramuan herbal ini: Sediakan 1 cangkir jus jahe, 1 cangkir jus bawang putih, 1 cangkir jus lemon, dan madu.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi jahe yang dicampur bawang putih untuk kesehatan dan salah satunya membantu meredakan batuk.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  bawang putih  gairah  batuk 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp