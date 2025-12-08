Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Jahe Campur Kencur, Ampuh Redakan Migrain

Senin, 08 Desember 2025 – 08:33 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KENCUR dan madu merupakan rempah-rempah yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa.

Ramuan kencur campur jahe dan madu merupakan bahan alami yang memiliki banyak kandungan vitamin dan mineral penting yang berguna untuk kesehatan tubuh.

Jahe mengandung zat antiinflamasi yang seringkali digunakan untuk bumbu masak, bahan dasar membuat minuman, mengobati luka, sampai bahan campuran air mandi sebagai aromaterapi.

Adapun dalam kencur mengandung lebih dari 23 jenis zat yang berguna untuk penyakit sistem saraf pusat, melawan bakteri penyebab infeksi, melawan jenis cacing parasit dan berbagai manfaat lainnya.

Cara membuat ramuan untuk beberapa keluhan penyakit yakni bisa dilakukan secara sederhana.

Ambil 3 siung kencur (5 cm), 2 siung jahe (5 cm), cuci dan bersihkan kedua bahan dapur tersebut.

Tumbuk kencur dan jahe, lalu rebus dengan 1 liter air hingga mendidih.

Berikan sedikit garam dapur. Setelah itu campur dengan madu secukupnya bila suka. Ramuan siap dikonsumsi.

Ada beberapa manfaat mengonsumsi jahe campur kencur untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengatasi masuk angin.

