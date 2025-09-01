Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Jahe dan Bawang Putih, Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes

Senin, 01 September 2025 – 08:37 WIB
Bawang Putih. Foto : Ricardo/JPNN com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE dan bawang putih merupakan bumbu dapur yang biasanya digunakan untuk menambah rasa dan aroma beberapa hidangan.

Kedua bahan tersebut sama-sama mengandung antioksidan tinggi.

Bawang putih dan jahe juga mengandung beberapa jenis vitamin serta mineral yang manfaatnya sudah digunakan sejak dulu untuk menjaga kesehatan dan penyembuhan penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi Batuk

Jahe dan bawang putih dianggap sebagai obat terbaik untuk mengatasi penyumbatan pada hidung dan juga bronkial.

Senyawa utama dalam jahe bernama gingerol dan allicin dalam bawang putih bisa menjadi solusi batuk alami sekaligus mengatasi gejala yang menyertai akibat radang.

2. Menyembuhkan Sakit Kepala

Efektivitas jahe dan bawang putih untuk sakit kepala sudah terbukti di mana jahe bisa meningkatkan keparahan dan juga gejala yang ditimbulkan ketika sakit kepala.

Dengan cara memblokir prostaglandin yakni bahan kimia penyebab peradangan pada pembuluh darah otak.

Ada beberapa khasiat jahe yang dicampur dengan bawang putih yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah mengatasi sakit kepala.

TAGS   Jahe  bawang putih  Kanker  diabetes 
