6 Khasiat Kapulaga untuk Menurunkan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu rempah dengan khasiat luar biasa.

Siapa yang mengira bahwa rempah sederhana seperti kapulaga bisa membuat perbedaan besar dalam perjalanan penurunan berat badan Anda?

Baik dalam bentuk teh yang menenangkan, atau hanya dengan mengunyah beberapa polong, ada banyak manfaat kapulaga, dengan penurunan berat badan menjadi salah satu yang utama.

Tidak hanya membantu mengurangi kembung dan meningkatkan pencernaan yang lebih baik, tetapi konsumsi rutin juga bisa mempercepat metabolisme serta mengurangi risiko gula darah tinggi.

Namun, penting untuk tidak mengonsumsi kapulaga secara berlebihan dan mematuhi dosis yang dianjurkan.

Ya, kapulaga bisa mendukung penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan membantu pencernaan.

Kapulaga bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan diet sehat dan olahraga teratur, tetapi banyak manfaat kapulaga yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Sebuah studi pada tikus, yang diterbitkan dalam Iranian Journal of Basic Medical Sciences, mengungkapkan bahwa bubuk kapulaga secara signifikan bisa mengurangi intoleransi glukosa, stres oksidatif, dan peradangan pada hati tikus obesitas yang diberi makan makanan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak selama dua minggu.