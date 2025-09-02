Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Kapulaga untuk Menurunkan Berat Badan

Selasa, 02 September 2025 – 02:00 WIB
6 Khasiat Kapulaga untuk Menurunkan Berat Badan - JPNN.COM
Kapulaga. FOTO: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - KAPULAGA merupakan salah satu rempah dengan khasiat luar biasa.

Siapa yang mengira bahwa rempah sederhana seperti kapulaga bisa membuat perbedaan besar dalam perjalanan penurunan berat badan Anda?

Baik dalam bentuk teh yang menenangkan, atau hanya dengan mengunyah beberapa polong, ada banyak manfaat kapulaga, dengan penurunan berat badan menjadi salah satu yang utama.

Baca Juga:

Tidak hanya membantu mengurangi kembung dan meningkatkan pencernaan yang lebih baik, tetapi konsumsi rutin juga bisa mempercepat metabolisme serta mengurangi risiko gula darah tinggi.

Namun, penting untuk tidak mengonsumsi kapulaga secara berlebihan dan mematuhi dosis yang dianjurkan.

Ya, kapulaga bisa mendukung penurunan berat badan dengan meningkatkan metabolisme dan membantu pencernaan.

Baca Juga:

Kapulaga bekerja paling baik jika dikombinasikan dengan diet sehat dan olahraga teratur, tetapi banyak manfaat kapulaga yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan.

Sebuah studi pada tikus, yang diterbitkan dalam Iranian Journal of Basic Medical Sciences, mengungkapkan bahwa bubuk kapulaga secara signifikan bisa mengurangi intoleransi glukosa, stres oksidatif, dan peradangan pada hati tikus obesitas yang diberi makan makanan tinggi karbohidrat dan tinggi lemak selama dua minggu.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kapulaga yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya ialah menekan nafsu makan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kapulaga  Berat Badan  metabolisme  Stres 
BERITA KAPULAGA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp