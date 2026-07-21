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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Wanita Pasti Suka

Selasa, 21 Juli 2026 – 07:05 WIB
6 Khasiat Kayu Manis Campur Daun Salam, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Daun salam. Foto: RawSpiceBar

jpnn.com, JAKARTA - KAYU manis sering digunakan sebagai herbal untuk mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, kayu manis kaya akan vitamin A, C, dan vitamin B-kompleks, yang juga mengandung niasin, riboflavin, piridoksin, asam pantotenat, dan asam folat.

Selain itu, kayu manis merupakan sumber mineral, yakni kalsium; kalium; mangan; magnesium; tembaga; besi; selenium; dan seng.

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Jika kayu manis dicampur dengan teh daun salam, maka manfaatnya makin baik.

Untuk membuat secangkir teh kayu manis campur daun salam sangatlah mudah.

Siapkan 1 liter air, 3 batang kayu manis, dan 7 lembar daun salam.

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Sebaiknya gunakan daun salam kering dan kayu manis dalam bentuk batangan, bukan bubuknya.

Caranya, panaskan satu liter air dalam panci. Setelah mendidih, tambahkan daun salam dan kayu manis.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi kayu manis yang dicampur daun salam untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan kulit.

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TAGS   kayu manis  daun salam  metabolisme tubuh  radikal bebas 
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