JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Labu Siam Campur Madu, Baik untuk Penderita Diabetes

Rabu, 03 September 2025 – 08:48 WIB
Labu siam. Foto Paulo-Vilela/Shutterstock

jpnn.com, JAKARTA - LABU siam merupakan salah satu sayur yang kaya akan berbagai kandungan gizi.

Namun, di balik lezatnya labu siam ternyata memiliki khasiat dahsyat untuk kesehatan.

Pasalnya, kandungan gizi dalam satu buah labu siam terdapat serat tinggi, labu siam juga mengandung antioksidan; zat besi; mangan; fosfor seng; potasium; tembaga; vitamin B1; B2; B6 dan vitamin C; folat; dan flavonoid.

Untuk mendapatkan manfaat maksimal, labu siam bisa dibuat air perasan.

Caranya cukup mudah, sediakan 2 buah labu siam lalu kupas dan cuci bersih labu siam.

Kemudian belah labu siam menjadi dua, lalu gosokkan keduanya di bagian dalam untuk menghilangkan getah putihnya.

Buang bijinya dan cuci kembali sampai getahnya hilang, parut dan campur air secukupnya ketika menyaring, lalu campur air perasan labu siam dengan madu secukupnya.

Air perasan labu siam campur madu siap untuk dikonsumsi. Minum air perasan labu siam campur madu ini sehari satu kali selama tiga hari. Selanjutnya minum kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi labu siam yang dicampur madu untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan otak.

