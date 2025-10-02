Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Lemon Campur Daun Kemangi, Baik untuk Kesehatan Jantung

Kamis, 02 Oktober 2025 – 08:05 WIB
6 Khasiat Lemon Campur Daun Kemangi, Baik untuk Kesehatan Jantung
Ilustrasi air lemon campur daun kemangi. Foto: Laman Care2

jpnn.com, JAKARTA - KEMANGI merupakan salah satu bumbu dapur yang memiliki aroma wangi.

Aroma wangi daun kemangi ini cukup menyengat saat dipatahkan.

Daun kemangi memang sangat lumrah sebagai sayuran yang sering menemani saat makan sebagai lalap.

Bahkan, tak jarang kemangi digunakan sebagai penyedap rasa masakan.

Selain menjadi pengiring lalap saat makan, daun kemangi ternyata memiliki manfaat yang sangat luar biasa.

Kandungan sitral maupun minyak atsiri dalam daun kemangi ini cukup tinggi.

Bahkan di beberapa daerah, daun kemangi dijadikan campuran bahan jamu.

Selain nutrisinya yang beragam, daun kemangi juga mengandung mineral penting yang sangat berguna untuk kesehatan tubuh.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi lemon yang dicampur daun kemangi untuk kesehatan dan salah satunya ialah baik untuk kesehatan jantung.

