Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes

Senin, 29 September 2025 – 02:00 WIB
6 Khasiat Madu untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu pemanis alami populer yang baik untuk kesehatan.

Namun, bagi penderita diabetes, apakah madu merupakan pilihan yang tepat masih diperdebatkan.

Diabetes adalah kondisi yang memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengatur kadar gula darah, dan mengonsumsi makanan tinggi gula bisa menyebabkan lonjakan glukosa darah yang berbahaya.

Baca Juga:

Madu adalah zat manis yang dibuat oleh lebah dari nektar bunga. Madu mengandung gula alami, seperti fruktosa dan glukosa, serta sejumlah kecil vitamin dan mineral.

Meskipun madu mengandung gula alami, pemanis ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Meskipun madu memiliki beberapa manfaat kesehatan yang potensial, herbal ini juga memiliki berbagai khasiat yang bermanfaat seperti antioksidan dan sifat antibakteri.

Baca Juga:

Beberapa penderita diabetes mungkin bisamemasukkan sedikit madu ke dalam makanan mereka tanpa efek buruk pada kadar gula darah mereka.

Namun, yang lain mungkin perlu menghindari madu sama sekali.

Ada beberapa manfaat madu untuk penderita diabetes yang perlu Anda ketahui dan salah satunya tentu saja membantu penyembuhan luka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Madu  penderita diabetes  energi  Antioksidan 
BERITA MADU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp