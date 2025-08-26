Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Minum Kopi Campur Minyak Kelapa yang Bikin Kaget

Selasa, 26 Agustus 2025 – 02:00 WIB
6 Khasiat Minum Kopi Campur Minyak Kelapa yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MINYAK kelapa telah lama dikenal akan kemampuannya dalam mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Minyak kelapa bisa digunakan dalam berbagai cara, tetapi pernahkah Anda mencoba mencampur minyak kelapa dalam kopi?

Ternyata, memulai hari Anda dengan minuman ini bisa memberikan banyak manfaat kesehatan, termasuk penurunan berat badan.

Baca Juga:

Manfaat ini sebagian besar berasal dari bentuk lemak yang disebut trigliserida rantai menengah yang ditemukan dalam minyak kelapa.

Di sisi lain, kopi dikenal bisa membuat Anda tetap waspada, berkat kandungan kafeinnya.

Gabungkan keduanya, dan Anda akan mendapatkan minuman musim dingin yang wajib dimiliki.

Baca Juga:

Apa manfaat mencampur minyak kelapa dalam kopi? Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan tingkat energi

Manfaat kopi sebagian besar terkait dengan kafein. Ini adalah stimulan sistem saraf pusat yang bisa meningkatkan tingkat energi, menurut penelitian yang diterbitkan di StatPearls pada Mei 2024.

Ada beberapa manfaat minum kopi yang dicampur minyak kelapa utk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya meningkatkan penyerapan nutrisi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kopi  minyak kelapa  Berat Badan  pencernaan 
BERITA KOPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp