6 Khasiat Rutin Minum Kopi, Bikin Deretan Penyakit Kronis Ini Ogah Mendekat

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang suka mengonsumsi kopi karena khasiatnya yang luar biasa.

Di pagi hari atau setelah jam-jam sibuk, orang-orang berkumpul untuk bercengkrama sambil minum kopi atau mungkin menikmati waktu sendiri.

Meskipun demikian, manfaat kesehatan dari minum kopi jauh lebih dari sekadar memberi Anda kenikmatan dan dorongan energi.

Ketika ditanya tentang kopi, kebanyakan dari kita akan menjawab dan tahu bahwa semuanya tentang kafein.

Namun, tahukah Anda juga bahwa kafein merangsang SSP (Sistem Saraf Pusat)?

Ketika kafein mengenai otak Anda, ia memberi sinyal untuk mengaktifkan lebih banyak neuron, sehingga meningkatkan metabolisme energi di seluruh otak.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Meningkatkan kewaspadaan dan fokus

Manfaat minum kopi hitam terletak pada kandungan kafeinnya.



Sama seperti kopi lainnya, kopi mengandung kafein, stimulan alami yang menghalangi adenosin, membantu Anda tetap terjaga dan waspada.