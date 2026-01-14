Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Rutin Minum Madu Campur Air Hangat, Baik untuk Pencernaan

Rabu, 14 Januari 2026 – 03:05 WIB
6 Khasiat Rutin Minum Madu Campur Air Hangat, Baik untuk Pencernaan - JPNN.COM
Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang bisa Anda konsumsi dalam bentuk minuman.

Siapa yang tidak ingin memulai hari dengan minuman hangat dan menenangkan.

Meskipun minuman ini sering kali berupa teh atau kopi bagi banyak orang, minum madu dengan air hangat juga bisa menjadi pilihan lain untuk dicoba.

Baca Juga:

Minuman ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat menyehatkan.

Minum madu dan air bisa memberikan manfaat lebih bagi kesehatan Anda daripada yang kamu bayangkan.

Meskipun air hangat sendiri dianggap sebagai minuman ampuh yang bisa memberikan keajaiban bagi tubuh Anda, menambahkan kebaikan madu hanya akan membuatnya lebih baik.

Baca Juga:

Baik itu untuk menurunkan berat badan atau membangun kekebalan tubuh Anda, minuman ini bisa melakukan semuanya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi madu yang dicampur dengan air hangat untuk kesehatan dan salah satunya adalah mengurangi peradangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Madu  air hangat  pencernaan  Peradangan 
BERITA MADU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp