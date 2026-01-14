6 Khasiat Rutin Minum Madu Campur Air Hangat, Baik untuk Pencernaan

jpnn.com, JAKARTA - MADU merupakan salah satu herbal yang bisa Anda konsumsi dalam bentuk minuman.

Siapa yang tidak ingin memulai hari dengan minuman hangat dan menenangkan.

Meskipun minuman ini sering kali berupa teh atau kopi bagi banyak orang, minum madu dengan air hangat juga bisa menjadi pilihan lain untuk dicoba.

Minuman ini tidak hanya lezat, tetapi juga sangat menyehatkan.

Minum madu dan air bisa memberikan manfaat lebih bagi kesehatan Anda daripada yang kamu bayangkan.

Meskipun air hangat sendiri dianggap sebagai minuman ampuh yang bisa memberikan keajaiban bagi tubuh Anda, menambahkan kebaikan madu hanya akan membuatnya lebih baik.

Baik itu untuk menurunkan berat badan atau membangun kekebalan tubuh Anda, minuman ini bisa melakukan semuanya.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.