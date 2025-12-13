6 Khasiat Seledri Campur Madu, Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi

Sabtu, 13 Desember 2025 – 07:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Maka tak heran, seledri merupakan salah satu bahan yang populer untuk dijadikan campuran herbal.

Kandungan seledri memang tidak bisa disepelekan, sebab memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.