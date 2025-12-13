Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Seledri Campur Madu, Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi

Sabtu, 13 Desember 2025 – 07:37 WIB
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SELEDRI merupakan salah satu sayuran yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Maka tak heran, seledri merupakan salah satu bahan yang populer untuk dijadikan campuran herbal.

Kandungan seledri memang tidak bisa disepelekan, sebab memiliki kadar enzim dan antioksidan yang tinggi di seluruh bagian sayurnya.

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.

Ada beberapa khasiat rutin mengonsumsi seledri yang dicampur dengan madu dan salah satunya ialah membantu meningkatkan energi.

