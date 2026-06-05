Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Serai Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:53 WIB
6 Khasiat Serai Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Ilustrasi Serai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SERAI dan kunyit merupakan rempah-rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Sementara kunyit mengandung kurkumin yang sangat dahsyat untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga:

Membuat air rebusan herbal ini sangatlah mudah. Sediakan 2 batang serai, 3 ruas kunyit yang dikupas dan ditumbuk, 2 ruas jahe yang dikupas dan digeprek, 1 liter air.

Cara membuat: Dengan menggunakan bagian pisau yang rata, hancurkan serai untuk melepaskan wewangiannya, kemudian potong menjadi kecil-kecil, sertakan daunnya.

Kemudian kupas jahe dan kunyit lalu tumbuk. Rebus bahan-bahan tersebut dengan air hingga mendidih.

Baca Juga:

Setelah mendidih angkat, dan tunggu sampai hangat. Dalam keadaan hangat, ambil satu gelas dan campur madu secukupnya.

Minum air rebusan ini dua kali sehari selama 5 hari. Setelah itu bisa diminum kondisional sesuai kebutuhan.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi serai yang dicampur kunyit untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu mengobati keputihan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   serai  kunyit  Peradangan  pencernaan 
BERITA SERAI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp