6 Khasiat Serai Campur Kunyit, Wanita Pasti Suka

Jumat, 05 Juni 2026 – 07:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - SERAI dan kunyit merupakan rempah-rempah yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Pasalnya, serai memiliki beberapa nutrisi penting seperti vitamin A, C, B1, B5, B2, B3, B6 dan beberapa mineral seperti zat besi, seng, kalsium, kalium, magnesium, mangan, tembaga, fosfor dan lainnya.

Sementara kunyit mengandung kurkumin yang sangat dahsyat untuk kesehatan tubuh.

Baca Juga: 3 Manfaat Serai yang Bikin Kaget

Membuat air rebusan herbal ini sangatlah mudah. Sediakan 2 batang serai, 3 ruas kunyit yang dikupas dan ditumbuk, 2 ruas jahe yang dikupas dan digeprek, 1 liter air.

Cara membuat: Dengan menggunakan bagian pisau yang rata, hancurkan serai untuk melepaskan wewangiannya, kemudian potong menjadi kecil-kecil, sertakan daunnya.

Kemudian kupas jahe dan kunyit lalu tumbuk. Rebus bahan-bahan tersebut dengan air hingga mendidih.

Setelah mendidih angkat, dan tunggu sampai hangat. Dalam keadaan hangat, ambil satu gelas dan campur madu secukupnya.

Minum air rebusan ini dua kali sehari selama 5 hari. Setelah itu bisa diminum kondisional sesuai kebutuhan.