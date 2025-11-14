Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Khasiat Teh Campur Jeruk Nipis, Berat Badan Bakalan Ambyar

Jumat, 14 November 2025 – 07:50 WIB
6 Khasiat Teh Campur Jeruk Nipis, Berat Badan Bakalan Ambyar - JPNN.COM
Ilustrasi teh campur susu. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - TEH merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kaya akan kandungan kafein.

Tanaman dengan nama latin camellia sinensis ini ternyata memiliki segudang manfaat.

Sebab, teh mengandung: flouride; antioksidan; asam amino; cafein; dan quercitin.

Baca Juga:

Adapun kombinasi teh dicampur jeruk nipis ternyata memberikan sensasi yang sangat luar biasa.

Jeruk nipis memiliki kandungan vitamin C paling tinggi dibanding dengan jeruk lainnya.

Sehingga perpaduan teh dengan air jeruk nipis menghasilkan minuman yang menyegarkan dan menyehatkan serta memiliki banyak manfaat untuk tubuh.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan daya tahan tubuh

Kandungan antioksidan yang tinggi dalam teh dicampur jeruk nipis bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari bakteri dan virus, serta pengaruh buruk dari radikal bebas.

Ada beberapa manfaat rutin mengonsumsi teh campur jeruk nipis untuk kesehatan dan salah satunya ialah menurunkan berat badan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Teh  Jeruk Nipis  Berat Badan  Penuaan Dini 
BERITA TEH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp