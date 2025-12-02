6 Khasiat Telur Rebus, Baik untuk Kesehatan Jantung

Selasa, 02 Desember 2025 – 09:40 WIB

jpnn.com, JAKARTA - TELUR merupakan salah satu makanan yang mengandung segudang nutrisi.

Anda bisa mengonsumsi telur dengan direbus terlebih dahulu.

Dengan mengonsumsi telur rebus bisa mendatangkan berbagai manfaat kesehatan.

Adapun kandungan gizi dari telur ayam yakni mengandung omega 3, protein, lemak, kerbohidrat, kalsium, fosfor dan zat besi.

Telur juga mengandung vitamin A dan vitamin B12 yang menjadi pelengkap nutrisi.

Tak hanya itu, telur juga mengandung asam amino yang manfaatnya sangat baik untuk kesehatan tubuh.

Merebus telur adalah salah satu cara untuk mendapatkan manfaat optimal telur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.