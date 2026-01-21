Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Kombinasi Makanan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badam

Selasa, 27 Januari 2026 – 03:41 WIB
6 Kombinasi Makanan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badam - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang sehat dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Dalam hal menurunkan berat badan dan menjaga tubuh tetap sehat, diet ketat dan perbaikan cepat bukanlah jawabannya.

Sebaliknya, memahami peran nutrisi dan efek termal makanan (TEF) bisa membuka jalan menuju penurunan lemak yang efektif dan gaya hidup yang seimbang.

Baca Juga:

TEF mengacu pada energi yang dikeluarkan tubuh kita untuk memetabolisme makanan yang kita makan.

Dengan memilih kombinasi makanan yang tepat, kita bisa meningkatkan proses ini dan meningkatkan pembakaran lemak.

Ingatlah bahwa meskipun kombinasi ini bermanfaat, diet yang lengkap dan seimbang, dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang teratur adalah kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Baca Juga:

Terapkan gaya hidup sehat, dan biarkan kombinasi makanan ini mendorong kemajuan Anda menuju Anda yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih langsing.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Ada beberapa jenis kombinasi makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu menurunkan berat badan dan salah satunya adalah telur dan paprika.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Berat Badan  kombinasi makanan  telur dan paprika  selai kacang dan apel 
BERITA BERAT BADAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp