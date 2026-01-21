6 Kombinasi Makanan Terbaik untuk Menurunkan Berat Badam

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI berat badan yang sehat dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan bisa memberi manfaat yang baik bagi tubuh.

Dalam hal menurunkan berat badan dan menjaga tubuh tetap sehat, diet ketat dan perbaikan cepat bukanlah jawabannya.

Sebaliknya, memahami peran nutrisi dan efek termal makanan (TEF) bisa membuka jalan menuju penurunan lemak yang efektif dan gaya hidup yang seimbang.

TEF mengacu pada energi yang dikeluarkan tubuh kita untuk memetabolisme makanan yang kita makan.

Dengan memilih kombinasi makanan yang tepat, kita bisa meningkatkan proses ini dan meningkatkan pembakaran lemak.

Ingatlah bahwa meskipun kombinasi ini bermanfaat, diet yang lengkap dan seimbang, dikombinasikan dengan aktivitas fisik yang teratur adalah kunci untuk mencapai hasil yang berkelanjutan.

Terapkan gaya hidup sehat, dan biarkan kombinasi makanan ini mendorong kemajuan Anda menuju Anda yang lebih bahagia, lebih sehat, dan lebih langsing.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.