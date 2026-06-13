6 Makanan Sehat yang Memperlambat Proses Penurunan Berat Badan

jpnn.com, JAKARTA - BEBERAPA makanan diketahui bisa membantu menurunkan berat badan.

Namun, bahkan makanan sehat terkadang bisa menghambat penurunan berat badan jika dikonsumsi berlebihan atau disiapkan dengan cara yang tinggi kalori.

Banyak makanan yang dianggap bergizi, seperti kacang-kacangan, produk susu, atau biji-bijian utuh, kaya akan vitamin dan mineral tetapi juga padat kalori.

Jika dimakan tanpa kontrol porsi, makanan tersebut bisa menyebabkan asupan kalori berlebih dan memperlambat pembakaran lemak.

Selain itu, gaya memasak tertentu seperti menggoreng atau menambahkan terlalu banyak ghee, gula, atau krim bisa mengubah makanan sehat menjadi makanan berkalori tinggi yang menghambat kemajuan penurunan berat badan.

Dalam pola makan India, banyak makanan tradisional memang bergizi, tetapi beberapa di antaranya kaya akan karbohidrat, lemak, atau gula, sehingga kurang cocok bagi mereka yang sedang aktif menurunkan berat badan.

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Makanan seperti paratha dengan tambahan ghee, kari paneer krim penuh, atau manisan berbahan dasar gula aren memiliki manfaat kesehatan, tetapi dapat berkontribusi pada penambahan berat badan jika dimakan secara teratur.

Untuk penurunan berat badan yang efektif, penting untuk tidak menghilangkan makanan olahan sepenuhnya, tetapi perhatikan metode persiapan, ukuran porsi, dan frekuensi konsumsinya.