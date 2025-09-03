Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Makanan Terbaik untuk Penderita Diabetes

Rabu, 03 September 2025 – 02:45 WIB
6 Makanan Terbaik untuk Penderita Diabetes
Ilustrasi Jeruk. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES kini bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Prevalensi diabetes telah meningkat secara global. Diabetes adalah suatu kondisi yang terjadi ketika tubuh mengembangkan resistensi insulin atau kekurangan produksi insulin.

Akibatnya, sel-sel menyerap lebih sedikit glukosa darah untuk digunakan dalam metabolisme.

Diabetes bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti penyakit jantung, penyakit ginjal, neuropati, amputasi kaki, kehilangan penglihatan jika tidak diobati.

Oleh karena itu, manajemen dan perawatan yang memadai harus menjadi hal yang penting ketika berhadapan dengan diabetes.

Cuaca juga bisa memengaruhi kadar gula darah atau diabetes. Musim panas dan musim dingin memengaruhi kadar glukosa darah.

Mari kita bahas diet musim dingin yang ideal yang bisa membantu mengendalikan diabetes.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya adalah tentu saja sayuran silangan.

