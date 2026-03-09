Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes

Senin, 09 Maret 2026 – 05:16 WIB
6 Makanan Tinggi Kandungan Karbohidrat untuk Penderita Diabetes - JPNN.COM
Yoghurt. Foto hello sehat

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kadar gula darah tetap normal membantu Anda terhindar dari serangan penyakit diabetes.

Kita semua tahu, bagi penderita diabetes, hal terpenting adalah mengawasi apa yang mereka konsumsi.

Karena itulah cara mereka bisa menghindari lonjakan kadar glukosa dalam darah.

Baca Juga:

Meskipun mengendalikan pola makan itu penting, mengurangi beberapa komponen penting seperti karbohidrat tidak sehat.

Jika Anda adalah seseorang yang berjuang melawan diabetes, ingatlah bahwa semua karbohidrat tidaklah sama.

Mengurangi karbohidrat sepenuhnya, karena bisa meningkatkan kadar glukosa tidak masuk akal.

Baca Juga:

Hal ini karena karbohidrat sehat dan merupakan bagian penting dari pola makan bergizi.

Meskipun beberapa karbohidrat bisa meningkatkan kadar gula darah Anda, beberapa karbohidrat sehat dan aman untuk dikonsumsi oleh penderita diabetes.

Ada beberapa jenis makanan tinggi karbohidrat yang bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap normal dan salah salah satunya ialah quinoa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   penderita diabetes  Karbohidrat  Quinoa  Yoghurt 
BERITA PENDERITA DIABETES LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp