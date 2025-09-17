6 Makanan Tinggi Sodium yang Aman Anda Konsumsi

jpnn.com, JAKARTA - MAKANAN tinggi sodium biasanya identik dengan kandungan garam yang tinggi.

Anda pasti pernah mendengar tentang efek negatif dari mengonsumsi makanan asin, tetapi tahukah Anda bahwa tidak semua makanan tinggi sodium buruk bagi kamu?

Meskipun garam dapur mengandung banyak sodium, biasanya bukan penyebab tingginya kadar sodium dalam tubuh Anda.

Sodium yang bisa berbahaya biasanya adalah garam yang terdapat dalam makanan olahan dan makanan cepat saji.

Ini adalah pilihan sodium tinggi yang dapat sangat buruk bagi kesehatan dan kesejahteraan Anda.

Namun, ada makanan lain yang secara alami mengandung sodium yang bisa menyehatkan bagi Anda.

Ini termasuk makanan seperti zaitun, kacang-kacangan, dan biji-bijian yang merupakan makanan tinggi sodium.

Bila dikonsumsi dalam jumlah sedang, ini bisa bermanfaat baik bagi kesehatan jantung, kesehatan tulang, serta kesehatan Anda secara keseluruhan.