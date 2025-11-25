6 Makanan yang Aman Anda Konsumsi Saat Terserang Flu

Selasa, 25 November 2025 – 03:18 WIB

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Bersin terus-menerus, pilek, dan demam yang menyertai gejala-gejala tersebut bisa mengganggu kehidupan sehari-hari Anda.

Apa yang harus dilakukan jika Anda sudah terlanjur menderita flu?

Anda harus mengonsumsi makanan tertentu yang bisa mendukung sistem kekebalan tubuh dalam melawan flu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur

Makanan pertama yang bisa Anda konsumsi saat terserang flu adalah telur.

Telur tidak hanya menambah keserbagunaan pada menu sarapan, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

Kandungan selenium dalam telur membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda bekerja dengan baik.