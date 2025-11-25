Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Makanan yang Aman Anda Konsumsi Saat Terserang Flu

Selasa, 25 November 2025 – 03:18 WIB
6 Makanan yang Aman Anda Konsumsi Saat Terserang Flu - JPNN.COM
Kacang almond. Foto: Ilustrasi

jpnn.com, JAKARTA - FLU merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja, bahkan anak-anak.

Bersin terus-menerus, pilek, dan demam yang menyertai gejala-gejala tersebut bisa mengganggu kehidupan sehari-hari Anda.

Apa yang harus dilakukan jika Anda sudah terlanjur menderita flu?

Baca Juga:

Anda harus mengonsumsi makanan tertentu yang bisa mendukung sistem kekebalan tubuh dalam melawan flu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Telur

Makanan pertama yang bisa Anda konsumsi saat terserang flu adalah telur.

Baca Juga:

Telur tidak hanya menambah keserbagunaan pada menu sarapan, tetapi juga memiliki banyak manfaat kesehatan.

Kandungan selenium dalam telur membantu menjaga sistem kekebalan tubuh Anda bekerja dengan baik.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa Anda konsumsi saat terserang flu dan salah satunya adalah tentu saja biji labu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   flu  Makanan  biji labu  bawang putih 
BERITA FLU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp