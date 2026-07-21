6 Makanan yang Baik untuk Usus, BAB Bakalan Makin Lancar

jpnn.com, JAKARTA - USUS merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Tahukah Anda bahwa cara menuju hidup yang lebih bahagia adalah melalui usus yang sehat?

Itu karena usus Anda adalah pintu gerbang segala penyakit.

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Kita sering mendengar fakta bahwa jika usus Anda tidak bersih, usus bisa menjadi tempat berkembang biaknya bakteri yang berlebihan, ketidakseimbangan, dan banyak lagi.

Usus perlu seimbang. Ketika seseorang mengalami sembelit dalam jangka waktu tertentu atau buang air besar yang tidak lancar, hal itu menyebabkan pembusukan usus di usus besar yang menyebabkan rasa kembung.

Konstipasi juga menimbulkan rasa mual atau refluks, yang menyebabkan sakit kepala dan fluktuasi tekanan darah, dalam beberapa kasus bahkan muntah atau diare setelahnya.

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Menurut Janvi Chitalia, seorang pelatih kesehatan mikrobioma usus integratif dan ahli gizi fungsional, serta pendiri Body Cocoon (sebuah studio nutrisi dan kebugaran), berikut adalah bagaimana sembelit menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem pencernaan.

Makanan berada di usus besar, menunggu untuk dikeluarkan.