JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Makanan yang Sebaiknya Jangan Dikonsumsi Bersama dengan Kopi

Kamis, 25 September 2025 – 07:26 WIB
Ilustrasi kopi. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman yang kaya akan kandungan kafein.

Bagi beberapa orang, biasanya mereka minum kopi bersama dengan camilan, seperti gorengan.

Tidak sedikit juga orang yang mengonsumsinya setelah makan berat.

Namun, ternyata tidak semua makanan bisa dikonsumsi bersamaan dengan kopi.

Pasalnya, hal tersebut malah bisa memberikan dampak buruk terhadap tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Daging

Makanan yang tidak boleh dimakan bersamaan dengan kopi adalah daging.

Kopi mengandung tannate yang membentuk ikatan dengan beberapa mineral dalam makanan.

Ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya jangan dikonsumsi bersama dengan kopi dan salah satunya ialah tentu saja gorengan.

