6 Manfaat Air Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal populer yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe sudah lama dikenal merupakan favorit di rumah tangga India, baik kita menggunakannya dalam teh atau makanan yang kita makan.

Selain memberi rasa pada hidangan Anda, jahe secara tradisional telah digunakan dalam ilmu kedokteran seperti Ayurveda dan Homeopati karena memiliki beberapa manfaat kesehatan dan kekuatan penyembuhan.

Itu karena jahe merupakan sumber antioksidan dan sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit, rambut, dan tubuh Anda.

Cara terbaik untuk mendapatkan semua manfaat dari herbal ini adalah dengan minum air jahe secara teratur.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Penurunan berat badan

Jahe bukan hanya penambah rasa yang hebat, tetapi juga berfungsi sebagai pilihan yang luar biasa untuk menurunkan berat badan.

Jika Anda minum air jahe secara teratur, maka akan menyerap nutrisi dengan lebih baik dan melepaskan energi secara maksimal, sehingga kamu tidak merasa ingin makan berlebihan.