Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Air Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar

Sabtu, 13 Desember 2025 – 03:23 WIB
6 Manfaat Air Jahe, Bikin Berat Badan Ambyar - JPNN.COM
Ilustrasi air jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal populer yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Jahe sudah lama dikenal merupakan favorit di rumah tangga India, baik kita menggunakannya dalam teh atau makanan yang kita makan.

Selain memberi rasa pada hidangan Anda, jahe secara tradisional telah digunakan dalam ilmu kedokteran seperti Ayurveda dan Homeopati karena memiliki beberapa manfaat kesehatan dan kekuatan penyembuhan.

Baca Juga:

Itu karena jahe merupakan sumber antioksidan dan sifat antiinflamasi yang sangat baik untuk kulit, rambut, dan tubuh Anda.

Cara terbaik untuk mendapatkan semua manfaat dari herbal ini adalah dengan minum air jahe secara teratur.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

Baca Juga:

1. Penurunan berat badan

Jahe bukan hanya penambah rasa yang hebat, tetapi juga berfungsi sebagai pilihan yang luar biasa untuk menurunkan berat badan.

Jika Anda minum air jahe secara teratur, maka akan menyerap nutrisi dengan lebih baik dan melepaskan energi secara maksimal, sehingga kamu tidak merasa ingin makan berlebihan.

Ada beberapa manfaat air jahe yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya tentu saja kaya akan antioksidan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Jahe  air jahe  Antioksidan  Kulit 
BERITA JAHE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp