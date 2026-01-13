Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Air Kelapa Hijau, Wanita Pasti Suka

Selasa, 13 Januari 2026 – 08:41 WIB
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - AIR kelapa merupakan salah satu minuman yang bisa membantu meredakan rasa haus.

Air kelapa hijau memiliki kandungan yang sangat membantu menjaga kondisi kesehatan dan mengatasi penyakit tertentu.

Anda bisa mengonsumsi air kelapa hijau begitu saja atau dicampur dengan madu.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Meningkatkan kekebalan tubuh

Manfaat air kelapa hijau yang pertama ialah meningkatkan kekebalan tubuh.

Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi permasalahan kesehatan pada tubuh adalah dengan meningkatkan sistem kekebalan yang dimiliki oleh tubuh itu sendiri.

Peningkatan kekebalan tubuh tersebut bisa diperoleh dari manfaat kelapa hijau yang dikonsumsi rutin setiap harinya.

2. Meningkatkan pencernaan tubuh

Air kelapa hijau dikenal memiliki manfaat dalam membantu menyehatkan saluran pencernaan manusia.

Ada beberapa manfaat air kelapa hijau yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan dan salah satunya ialah bantu atasi sembelit.

