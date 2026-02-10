6 Manfaat Asam Jawa yang Baik untuk Jantung

jpnn.com, JAKARTA - ASAM jawa biasanya digunakan dalam beberapa hidangan gurih.

Rasa asam jawa yang tajam memberikan semburat rasa manis dan asam di mulut.

Rasanya begitu nikmat sehingga lidah Anda tidak akan pernah merasa cukup untuk mencicipinya.

Jus asam jawa memiliki banyak manfaat kesehatan. Jus ini kaya akan antioksidan dan magnesium, membantu menurunkan berat badan, menjaga kadar gula darah tetap terkendali, memurnikan darah, bersifat antidiabetik, baik untuk mata dan kulit, dan juga meningkatkan ekskresi fluorida.

Jadi, sekarang kamu memiliki cukup alasan untuk memasukkan jus asam jawa ke dalam makanan Anda.

Jus asam jawa, yang berasal dari daging buah asam jawa, menawarkan banyak manfaat kesehatan karena profil nutrisinya yang kaya dan fitokimia yang unik.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Kaya akan vitamin dan mineral

Manfaat asam jawa yang pertama ialah merupakan gudang nutrisi penting.