JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Bekam, Ampuh Kendalikan Stres

Senin, 13 Oktober 2025 – 07:47 WIB
6 Manfaat Bekam, Ampuh Kendalikan Stres - JPNN.COM
Bekam. Foto: Care2.com

jpnn.com, JAKARTA - BEKAM merupakan pengobatan tradisional yang bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Bekam populer sebagai perawatan yang terkenal di Tiongkok, Korea, dan beberapa negara Asia Timur lain.

Saat ini bekam menjadi alternatif pengobatan di Indonesia yang sering dipilih banyak orang untuk mengeluarkan semua racun dari tubuh.

Baca Juga:

Dalam praktiknya, terdapat dua jenis bekam yang paling sering digunakan, yaitu bekam kering dan basah.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mengatasi tekanan darah tinggi

Manfaat bekam yang pertama ialah bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi.

Baca Juga:

Penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi salah satu penyakit yang sangat kompleks, karena bisa meningkatkan beberapa resiko penyakit lain seperti diabetes, jantung, ginjal dan beberapa jenis penyakit lain.

Bekam basah bisa mengendalikan penyakit tekanan darah tinggi.

Ada beberapa manfaat bekam yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah bantu mengendalikan stres.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bekam  manfaat bekam  Stres  sakit kepala 
