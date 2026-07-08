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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Berhenti Minum Kopi yang Bikin Kaget

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:02 WIB
6 Manfaat Berhenti Minum Kopi yang Bikin Kaget - JPNN.COM
Kopi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KOPI merupakan salah satu minuman kesukaan banyak orang karena kandungan kafeinnya.

Namun, pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika Anda berhenti minum kopi?

Kita berbicara tentang berhenti total, bahkan menghindari varian kopi tanpa kafein dari secangkir kopi favorit Anda.

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Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Tingkat kecemasan Anda akan turun

Apakah Anda sering merasa gelisah dan cemas? Mungkin kelebihan kafein dalam sistem Anda yang harus disalahkan.

Kebanyakan dari kita mendambakan secangkir kopi panas untuk mendapatkan dorongan energi instan yang dibawa kafein.

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Penelitian yang mempelajari dampak psikostimulan kopi menemukan bahwa ledakan energi dapat merangsang hormon "lawan atau lari" kita.

Yang mungkin terjadi selanjutnya adalah peningkatan kecemasan, kegugupan, jantung berdebar-debar, dan bahkan serangan panik.

Ada beberapa manfaat berhenti minum kopi yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya adalah kadar estrogen tubuh Anda mungkin stabil.

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TAGS   kopi  Minum Kopi  Tidur Nyenyak  sakit kepala 
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