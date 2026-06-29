6 Manfaat Biji Pepaya, Pria Pasti Suka

Senin, 29 Juni 2026 – 06:53 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PEPAYA merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tidak hanya buahnya saja, biji pepaya juga baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Khasiat mengonsumsi biji pepaya sangat baik, bahkan bisa menjadi sarana penyembuhan berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menangkal Infeksi Virus

Manfaat biji pepaya ternyata bisa menbunuh beberapa bakteri, salah satunya bisa menghilangkan cacing atau bakteri dalam usus.

Bakteri bisa lenyap, seperti salmonella dan bakteri penyebab tipus, demam berdarah, atau infeksi virus lainnya.

2. Antiinflamasi

Biji pepaya memiliki sifat antiinflamasi. Sehingga masalah bengkak, peradangan, atau arthritis dalam tubuh bisa diminimalkan.

3. Kontrasepsi Alami

Manfaat biji pepaya yang satu ini, mungkin tak banyak yang tahu.