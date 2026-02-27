6 Manfaat Brokoli yang Luar Biasa

Jumat, 27 Februari 2026 – 07:48 WIB

jpnn.com, JAKARTA - BROKOLI merupakan salah satu sayuran yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh.

Brokoli masuk ke dalam 20 makanan terbaik versi Aggregate Nutrient Density Index, karena nutrisinya yang menakjubkan.

Brokoli merupakan jenis sayuran hijau yang kaya vitamin, mineral, serat, dan antioksidan.

Meski brokoli merupakan tanaman hasil penyilangan, tetapi mengandung nutrisi yang berlimpah.

Brokoli memiliki kandungan gizi yang bermanfaat bagi kesehatan.

Berikut nutrisi brokoli mentah dalam takaran satu cangkir (91 gram): Karbohidrat 6 gram; Protein 2,6 gram; Lemak 0,3 gram; Serat 2,4 gram.

Jadi ,brokoli mengandung vitamin C; vitamin A; vitamin K; vitamin B9 (folat); Kalium; Fosfor; Selenium.

Brokoli mentah atau matang memiliki nutrisi yang berbeda. Cara memasak brokoli seperti merebus, mengukus, menumis bisa mengubah komposisi nutrisi sayuran.