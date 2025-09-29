Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Daging Kelapa yang Luar Biasa

Senin, 29 September 2025 – 02:00 WIB
6 Manfaat Daging Kelapa yang Luar Biasa - JPNN.COM
Minuman air kelapa. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - KELAPA dan dagingnya telah lama dikenal mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Kelapa merupakan salah satu makanan yang paling disukai dan serbaguna di planet ini.

Kelapa digunakan sebagai penyedap, minyak, minuman, dan bahkan bahan dalam banyak produk kosmetik.

Baca Juga:

Namun, meskipun banyak orang akan memuji manfaat minyak kelapa, mengonsumsi daging kelapa sebenarnya merupakan cara terbaik untuk langsung mengakses nilai gizi tertinggi dari kacang yang berharga ini.

Setelah kelapa segar dipecahkan, Anda bisa meminum air kelapa dan menyendoknya dengan daging menggunakan sendok atau pisau, tergantung pada seberapa empuknya.

Kelapa yang matang memiliki daging yang lebih tebal dan lebih berdaging, sedangkan kelapa yang lebih muda memiliki daging yang lembut, yang bisa dikeruk dengan sangat mudah menggunakan sendok atau bahkan bagian dalam sabut kelapa.

Baca Juga:

Daging putihnya sangat bergizi, membantu pencernaan, dan membantu perawatan kulit.

Di toko kelontong, daging kelapa yang dihaluskan biasanya dijual sebagai mentega kelapa.

Ada beberapa manfaat daging kelapa yang ternyata baik untuk kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja mengandung lemak sehat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kelapa  daging kelapa  serat  Protein 
BERITA KELAPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp