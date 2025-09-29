6 Manfaat Daging Kelapa yang Luar Biasa

jpnn.com, JAKARTA - KELAPA dan dagingnya telah lama dikenal mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk tubuh.

Kelapa merupakan salah satu makanan yang paling disukai dan serbaguna di planet ini.

Kelapa digunakan sebagai penyedap, minyak, minuman, dan bahkan bahan dalam banyak produk kosmetik.

Namun, meskipun banyak orang akan memuji manfaat minyak kelapa, mengonsumsi daging kelapa sebenarnya merupakan cara terbaik untuk langsung mengakses nilai gizi tertinggi dari kacang yang berharga ini.

Setelah kelapa segar dipecahkan, Anda bisa meminum air kelapa dan menyendoknya dengan daging menggunakan sendok atau pisau, tergantung pada seberapa empuknya.

Kelapa yang matang memiliki daging yang lebih tebal dan lebih berdaging, sedangkan kelapa yang lebih muda memiliki daging yang lembut, yang bisa dikeruk dengan sangat mudah menggunakan sendok atau bahkan bagian dalam sabut kelapa.

Daging putihnya sangat bergizi, membantu pencernaan, dan membantu perawatan kulit.

Di toko kelontong, daging kelapa yang dihaluskan biasanya dijual sebagai mentega kelapa.