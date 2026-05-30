6 Manfaat Daun Salam, Bantu Turunkan Kolesterol

Sabtu, 30 Mei 2026 – 07:42 WIB

jpnn.com, JAKARTA - DAUN salam merupakan salah satu tanaman yang mengandung segudang nutrisi.

Selain itu, daun salam juga telah lama diketahui bisa membantu mengatasi beberapa masalah kesehatan.

Hanya dengan membuat air rebusan daun salam, banyak manfaat yang akan dirasakan oleh orang yang mengonsumsinya.

Cara untuk membuat herbal ini sangat mudah. Siapkan 11 lembar daun salam, 1 liter air, 1 sendok teh kayu manis bubuk, serta madu.

Pertama rebus daun salam dan kayu manis yang sudah dicuci dalam air sampai mendidih, setelah itu angkat dan tunggu sampai hangat.

Kemudian saring dan ambil air rebusan untuk diminum, tetapi sebelum dikonsumsi tambahkan madu secukupnya.

Untuk takaran konsumsinya, minum satu gelas air rebusan daun salam setiap pagi dan malam hari selama 3 hari.

Setelah itu kondisional sesuai kebutuhan. Khasiat daun salam bisa sangat hebat karena memiliki kandungan senyawa seperti niasin; serat; tannin; dan vitamin C.