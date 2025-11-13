Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Daun Seledri, Baik untuk Kesehatan Ginjal

Kamis, 13 November 2025 – 07:14 WIB
Daun Seledri. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - DAUN seledri merupakan sayuran yang biasanya digunakan dalam hidangan seperti sup dan bubur ayam.

Namun, ternyata banyak orang yang belum mengetahui beragam khasiat daun seledri yang baik untuk kesehatan tubuh.

Padahal, seledri justru jadi sumber nutrisi penting bagi kesehatan yang sangat mujarab khasiatnya.

Salah satunya yaitu karena tanaman ini ternyata memiliki kadar enzim dan antioksidan yang besar di seluruh bagian sayurnya.

Kandungan seledri pun punya banyak zat bernutrisi seperti: folate; potasium; vitamin B6; vitamin C; dan vitamin K.

Hampir seluruh bagian dari seledri dari mulai biji, batang hingga daun memiliki manfaat bagi kesehatan.

Adapun salah satu manfaat daun seledri bisa diolah dengan merebusnya.

Caranya siapkan satu ikat (1/4 gram) daun seledri, lalu rebus dengan 2 liter air.

Ada beberapa manfaat daun seledri yang ternyata baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah membantu menjaga kesehatan ginjal.

TAGS   daun seledri  manfaat daun seledri  Ginjal  kolesterol 
