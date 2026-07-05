Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Durian, Baik untuk Menjaga Kesehatan Jantung

Minggu, 05 Juli 2026 – 06:22 WIB
6 Manfaat Durian, Baik untuk Menjaga Kesehatan Jantung - JPNN.COM
Ilustrasi buah durian. Foto: Kaltim Post/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - DURIAN merupakan buah yang bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap.

Meskipun terdapat banyak jenis buah durian, semuanya dibedakan oleh tampilan luarnya yang tajam dan aromanya yang kuat.

Nilai gizi durian relatif tinggi dibandingkan buah lainnya. Buah ini dianggap sebagai buah tropis yang khas.

Baca Juga:

Buah ini sangat disukai di Asia Tenggara, di mana orang-orang menyebutnya sebagai raja buah.

Durian mengandung lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan kebanyakan buah lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun durian menawarkan berbagai manfaat kesehatan, buah ini juga tinggi kalori dan harus dikonsumsi dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet seimbang.

Baca Juga:

Selain itu, beberapa orang mungkin alergi terhadap durian, jadi penting untuk berhati-hati jika Anda memiliki alergi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.

Ada beberapa manfaat durian yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya tentu saja baik untuk kesehatan jantung.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   durian  Manfaat Durian  gula darah  Berat Badan 
BERITA DURIAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp