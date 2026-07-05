6 Manfaat Durian, Baik untuk Menjaga Kesehatan Jantung

jpnn.com, JAKARTA - DURIAN merupakan buah yang bisa menimbulkan bau mulut yang tidak sedap.

Meskipun terdapat banyak jenis buah durian, semuanya dibedakan oleh tampilan luarnya yang tajam dan aromanya yang kuat.

Nilai gizi durian relatif tinggi dibandingkan buah lainnya. Buah ini dianggap sebagai buah tropis yang khas.

Buah ini sangat disukai di Asia Tenggara, di mana orang-orang menyebutnya sebagai raja buah.

Durian mengandung lebih banyak vitamin dan mineral dibandingkan kebanyakan buah lainnya.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun durian menawarkan berbagai manfaat kesehatan, buah ini juga tinggi kalori dan harus dikonsumsi dalam jumlah sedang sebagai bagian dari diet seimbang.

Selain itu, beberapa orang mungkin alergi terhadap durian, jadi penting untuk berhati-hati jika Anda memiliki alergi.

Berikut penjelasannya, seperti dikutip laman Ndtv.com.