JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Jahe, Bikin Asma Ambyar

Kamis, 25 September 2025 – 02:01 WIB
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu bahan masakan yang biasanya ditambahkan ke dalam beberapa hidangan gurih dan manis.

Jahe merupakan rempah-rempah dengan potensi sifat antiinflamasi.

Manfaat kesehatan utama dari jahe mungkin termasuk kemampuannya untuk membantu meredakan mual dan nyeri, memperbaiki kondisi pernapasan, dan mengurangi perut kembung.

Jahe juga membantu meningkatkan kesehatan tulang, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan menambah nafsu makan.

Akar pedas ini juga baik untuk mengurangi obesitas dan meredakan nyeri yang berhubungan dengan gangguan menstruasi.

Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Organicfacts.net.

1. Meredakan Mual

Konsumsi jahe segar telah terbukti efektif dalam meredakan berbagai bentuk mual, termasuk mual di pagi hari, mabuk perjalanan, dan efek samping kemoterapi.

Hal ini mungkin karena kemampuannya untuk meningkatkan motilitas lambung dan memblokir reseptor serotonin di lapisan usus, yang bisa membantu membungkam saraf yang memicu refleks muntah.

Ada beberapa manfaat jahe yang ternyata baik untuk kesehatan jika dikonsumsi secara rutin dan salah satunya adalah membantu meredakan asma.

