JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Jahe, Wanita Pasti Suka

Rabu, 25 Februari 2026 – 08:02 WIB
6 Manfaat Jahe, Wanita Pasti Suka - JPNN.COM
Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu herbal yang mengandung segudang manfaat.

Selama ribuan tahun, orang-orang telah menggunakan jahe untuk mengobati berbagai daftar penyakit.

Pilek, mual, radang sendi, migrain, hingga hipertensi, semua bisa ambyar.

Gula darah tinggi juga bisa dinetralkan. Para peneliti dunia juga sudah banyak yang mengulas manfaatnya.

Ramuan dengan bahan dasar jahe dijamin bisa mengobati sejumlah masalah secara alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menurunkan Gula Darah

Dalam sebuah penelitian tahun 2015 baru-baru ini pada 41 peserta dengan diabetes tipe 2, 2 gram bubuk jahe per hari menurunkan gula darah puasa sebesar 12 persen.

Jahe juga bisa digunakan untuk meningkatkan HbA1c (penanda untuk kadar gula darah jangka panjang) yang mengarah ke pengurangan 10 persen selama periode 12 minggu.

Ada beberapa manfaat jahe yang baik untuk kesehatan tubuh Anda dan salah satunya ialah mengatasi peradangan.

