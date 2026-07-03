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JPNN.com - Lifestyle - Kesehatan

6 Manfaat Jambu Biji, Sahabat Terbaik Penderita Diabetes

Jumat, 03 Juli 2026 – 06:08 WIB
6 Manfaat Jambu Biji, Sahabat Terbaik Penderita Diabetes - JPNN.COM
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda suka mengonsumsi jambu biji? Jambu biji merupakan salah satu buah yang kaya akan kandungan vitamin C.

Jika Anda suka makan sepiring penuh jambu biji, jangan lewatkan jambu biji merah muda.

Berkat kulitnya yang hijau dan dagingnya yang berwarna merah muda, buah ini terlihat enak dipandang sekaligus lezat.

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Namun, itu bukan satu-satunya kelebihan jambu biji merah muda.

Buah ini juga merupakan pembangkit tenaga nutrisi. Diperkaya dengan kebaikan kalsium, protein, serat, dan lebih banyak nutrisi, jambu biji merah muda memberi tubuh Anda nutrisi yang cukup untuk memastikan fungsinya lebih baik.

Plus, jambu biji ramah diabetes. Jadi, tidak mengherankan jika orang-orang mengenalnya sebagai “makanan super”.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dikutip laman Healthshots.com.

1. Membantu menurunkan kolesterol jahat

Manfaat jambu biji yang pertama ialah bisa membantu mengurangi kolesterol jahat.

Ada beberapa manfaat jambu biji yang ternyata baik untuk menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah membantu mengatur tekanan darah.

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TAGS   jambu biji  manfaat jambu biji  Kolesterol Jahat  Berat Badan 
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